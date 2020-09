Kjempefusjon i Spania

FUSJONERER: CaixaBank og Bankia. Her et CaixaBank-skilt foran en Bankia-filial i Barcelona.

FUSJONERER: CaixaBank og Bankia. Her et CaixaBank-skilt foran en Bankia-filial i Barcelona. Foto: Bloomberg

Styrene i CaixaBank og det statseide Bankia har godkjent en fusjonsplan mellom de to utlånerne. Hvis fusjonen går igjennom vil det i så fall bli den største banken i Spania etter markedsandel i detaljhandel.

Vilkårene for avtalen går ut på at CaixaBank tilbyr 0.6845 av sine aksjer for hver Bankia-aksje, skriver CNBC. Den nyopprettede banken, som vil beholde CaixaBank-navnet, vil sitte på verdier for over 664 milliarder euro, tilsvarende 7,13 milliarder kroner med dagens kurs.

Må godkjennes

– CaixaBanks og Bankias solide egenkapitalposisjon vil gi kapasitet til å absorbere restruktureringskostnader og verdsettelsesjusteringer, med den samlede enheten som oppnår en CET1-ratio på 11,6 prosent, heter det i en felles uttalelse fra bankene.

CET1-ratio er et mål på kapitalstyrke, som ble introdusert etter den globale finanskrisen.

Fusjonsplanen må fortsatt godkjennes på generalforsamlingene i begge selskaper og av konkurransemyndighetene, og bankene sier at de forventer at denne prosessen vil bli avsluttet i løpet av første kvartal 2021.

– Med denne operasjonen vil vi bli den ledende spanske banken i en tid da det er mer nødvendig enn noensinne å opprette enheter med betydelig størrelse, og dermed bidra til å støtte behovene til familier og selskaper, og for å styrke styrken i det finansielle systemet, sier Bankia-styreleder Jose Ignacio Goirigolzarri i en uttalelse.

Goirigolzarri vil være styreleder i det nye selskapet, og nåværende CaixaBank-sjef Gonzalo Gortázar vil være adm. direktør.