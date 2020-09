En rekke av de internasjonale storbankene faller markant etter dagens rapporter

Deutsche Bank har stått for over halvparten av «mistenkelige transaksjoner» mellom 1999 og 2017, som er rapportert inn til amerikanske myndigheter. Det fremgår av lekkede rapporter, som ble publisert mandag, ifølge CNBC.

I løpet av de nesten to tiårene ble det rapportert inn mistenkelige transaksjoner til en samlet verdi på over 2 billioner dollar, der Deutsche Bank står ansvarlige for nærmere 1,3 billioner dollar. Dette tilsvarer altså over halvparten av innrapporteringene.

De lekkede dokumentene inneholdt rapporter som viste det som blir karakterisert som «mistenkelige transaksjoner», som for eksempel hvitvasking, og har blitt rapportert inn til det amerikanske finansdepartementet. Det skriver CNBC.

Ifølge nyhetsbyrået sendte Deutsche Bank ut en pressemelding der de formidlet at disse rapportene allerede har blitt undersøkt, og håndtert. Banken legger til at de vil fortsette arbeidet med å styrke deres egne kontroller.

Pressemeldingen er likevel ikke nok til å forsikre investorer, som sender aksjen ned over 9 prosent på New York-børsen.

Deutsche Bank er ikke den eneste storbanken som blir nevnt i de lekkede rapportene. JP Morgan, Bank of America og Wells Fargo har også fått kjenne på dagens nyheter og faller henholdsvis 3,75 prosent, 4,15 prosent og 4,68 prosent.