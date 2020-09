Easybank forlenger avtale med Kredinor

Easybank har varslet Kredinor at banken ønsker å utøve opsjonen om forlengelse av kjøpsavtale for fordringer («forward flow»- avtalen). Avtalen utvides dermed til 31. desember 2023 på samme vilkår som den opprinnelige avtalen fra juni 2017, melder selskapet i en børsmelding.

Avtalen innebærer at Kredinor kjøper Easybanks misligholdte forbrukslån på et gitt tidspunkt etter inkassooversendelse. Adm. direktør Oddbjørn Berentsen sier i en børsmelding at avtalen sikrer banken fortsatt forutsigbarhet knyttet til tapsengasjement innenfor forbruksfinansiering.