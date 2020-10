Norges Bank med oppdaterte opplåningsintervall

Norges Bank setter opplåningsintervallet for statsobligasjoner i markedet til mellom 8 og 12 milliarder kroner. Det viser kvartalsinformasjonen med låneintervaller for statsobligasjoner og statskasseveksler for fjerde kvartal som ble publisert tirsdag, skriver TDN Direkt.

For statskasseveksler er intervallet satt til mellom 16 og 25 milliarder kroner. Ifølge TDN Direkt poengteres det at usikkerheten rundt statens lånebehov er større enn normalt.