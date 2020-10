Analytikere mener DNB er lavt priset

Bankaksjer har hatt en svak utvikling den siste tiden, og DNB-aksjen er fremdeles langt unna det nivået den lå på før coronakrisen brøt ut i Norge. Bankanalytiker Joakim Svingen i Arctic Securities tror DNB-aksjen tynges av lite optimistiske utenlandske investorer, en svak oljepris og manglende utbytte.

Svingen selv har imidlertid klokkertro på DNB, og mener aksjen er attraktivt priset.

– Jeg er veldig positiv til aksjen, og tror det er en god kjøpsmulighet.

Analytikerkollega Vegard Toverud i Pareto Securities stemmer i:

– Jeg synes prisingen er lav, og det er ikke noe problem å se oppside på dagens aksjekurs, sier Toverud til Finansavisen.

Norsk økonomi frister ikke

Siden slutten av august har DNBs aksjekurs falt nær kontinuerlig, og fredag endte den på 128,40 kroner.

– Det er de utenlandske investorene som styrer kursutviklingen i DNB-aksjen, og kursen tilsier nå at de utenlandske investorene kanskje har noe mindre tro på norsk økonomi for tiden, sier Svingen.

SIER KJØP: Analytiker Joakim Svingen i Arctic Securities. Foto: Eivind Yggeseth

Venter lavere tap i andre halvår

I løpet av første halvår satt DNB av betydelige midler til fremtidige tap, og til samme endte tapsføringen på totalt 7,9 milliarder kroner. Selv om utsiktene til norsk økonomi ser bedre ut enn tidligere lagt til grunn, er det fortsatt usikkerhet rundt tapsavsetningene til DNB.

– Det er primært enkeltengasjementene vi er bekymret for nå. Selv om DNB har satt av betydelige avsetninger til offshoreengasjementer er det fortsatt usikkerhet rundt en del engasjementer i denne sektoren, sier Svingen og legger til:

– De store gruppeavsetningene bør imidlertid være tatt, og DNB har selv kommunisert at det blir mindre tap i andre halvår, sier Svingen.

Det historisk lave rentenivået er imidlertid et usikkerhetsfaktor, og stikke kjepper i hjulene for kursinnhentingen. Det lave rentenivået skaper problemer for bankene fordi de ikke klarer å kompensere hele reduksjonen i utlånsrenten på innskuddssiden.

Endring i relativ rente

– Hvis man ser på DNB som en investering i et internasjonalt perspektiv fra utlandet, er en del av forskjellen i form av høyere renter i Norge i forhold til andre land nå borte, sier Toverud i Pareto.

SYNES PRISINGEN ER LAV: Vegard Toverud, analytiker i Pareto Securities. Foto: Brian Cliff Olguin

– Det er også en forskjell i form av hvordan effekten av offshorerestrukturering ser ut til å påvirke bankene nå kontra det man så for seg i fjor, sier Toverud.

Investorene må stålsette seg

Utbyttediskusjonen har ikke skapt mer entusiasme for bankaksjene. Helt siden finanskrisen har norske banker bygget soliditet for å tåle dårligere tider, og DNB var bunnsolid da coronakrisen brøt ut. Svingen er blant dem som mener DNB nå er overkapitalisert.

– Den heteste diskusjonen dreier seg nå om når bankene igjen vil levere et normalisert utbytte. Min tese er at Finanstilsynet vil be om moderasjon for 2020, men i 2021 forventer jeg at DNB kan levere en utbytteavkastning på over 5 prosent, noe jeg mener fremstår som veldig attraktivt med uendret eller marginalt høyere rentenivå, sier Svingen.

Svingen har også positive forventninger til tredjekvartalstallene.

– Kommer det ikke noen store overraskelser på tap i tredje kvartal, tror jeg det blir et godt kvartal for DNB.

Svingen har en kjøpsanbefaling på DNB-aksjen med kursmål 154 kroner. Toverud i Pareto har hold-anbefaling med kursmål 150 kroner.