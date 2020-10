Tidligere DNB-topp tar over i SR-Bank

Landets definitivt største regionbank, SpareBank 1 SR-Bank, har nå avsluttet jakten på konsernsjef Arne Austreids erstatter. Banken meddelte tidligere i år at Austreid ville ta fatt på sin pensjonisttilværelse, og fredag ble det kjent at Benedicte Schilbred Fasmer tar over sjefsposten.

Schilbred Fasmer er ingen hvemsomhelst etter en lang karriere i DNB. Det til tross for at den påtroppende SR-sjefen kommer fra en mindre stilling i Fremtind Forsikring.

Schilbred Fasmer har nemlig de fire seneste årene vært konserndirektør for SMB-satsningen i DNB. Før det ledet hun bankens divisjoner i Bergen, der hun også er bosatt. Men DNB-eventyret ble brått avsluttet i fjor høst. Hun tapte da kampen om jobben som sjef for den sammenslåtte bedriftsdivisjonen. Denne jobben gikk til Harald Serck-Hansen, som tidligere var ansvarlig for de største bedriftskundene.

– Er du ekstra motivert for å slå tilbake eller ta revansj overfor DNB?

– Nei, overhodet ikke. Det å ha god og skjerpet konkurranse er veldig sunt. Det gjør noe med oss alle. Da legger vi oss litt frem i skoene og gir gass, sier Schilbred Fasmer til Finansavisen.

Godt grunnlag for overtagelse

– Hvem definerer du som SR-Banks hovedkonkurrent på Vestlandet?

– Det er mange banker som har solide posisjoner også på Vestlandet. Både de store nordiske bankene, men også DNB selvfølgelig. Andre lokale sparebanker er også viktige konkurrenter på hver av sine områder

SR-Bank måtte pause veksten etter oljeprisfallet, men har det seneste året økt veksttakten igjen. Pr. andre halvår hadde banken en utlånsportefølje på 218 milliarder kroner.

En av hennes viktigste oppgaver blir likevel å øke egenkapitalavkastningen i banken.

– Til tross av perioder med fallende oljepriser og lavere aktivitet i noen av markedsområdene, har konsernet levert gode resultater år etter år. Dette gir et godt grunnlag for å kunne videreutvikle og styrke konsernets mange forretningsområder også i årene som kommer, sier Schilbred Fasmer, og legger til:

– På utlånssiden har vi ambisjon om å vokse i Sør-Norge og vi har utvidet hvilken geografi som er attraktiv å vokse i, og blant annet etablert tre kontorer i Oslo. Det å vokse mer enn markedsveksten tenker jeg er naturlig i fortsettelsen.

Ingen stor programerklæring

– Jeg tenker ikke at det er nødvendig å ta drastiske grep fra dag én, og jeg har ingen stor programerklæring å komme med. Jeg tror alle banker eller finansinstitusjoner er nødt til å tilpasse seg en ny konkurransesituasjon, som er i veldig hurtig endring. Det må SR-Bank også gjøre, så vi må se hvilke konkrete inngrep det blir etterhvert, sier Schilbred Fasmer.