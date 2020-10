Tror kamp om kundene vil føre til marginpress

Festen i det norske forbrukslånsmarkedet fikk seg en real demper etter at myndighetene i fjor innførte ny forbrukslånsforskrift og et gjeldsregister. Etter dette har nordmenns usikrede gjeld falt jevnt og trutt, og med inntoget av corona har den usikrede gjelden falt ytterligere.

Ser begrenset vekst

Analytiker Jan Erik Gjerland i ABG Sundal Collier tror ikke det blir vesentlig bedre tider i det norske forbrukslånsmarkedet:

– Vi har en forsiktig tilnærming til veksten i Norge, og det har vi hatt ganske lenge. Vi tenker fortsatt at det vil være moderat vekst gjennom 2020. Vi tror muligens det kan være en positiv utvikling inn i 2021 og kanskje 2022 for det norske markedet, men veksten er imidlertid svært begrenset og jeg ser for meg en årlig vekst på 1 til 2 prosent, sier Gjerland.

Veksten må hentes utenlands

Flere norske forbrukslånsbanker har virksomhet i andre nordiske land, og Bank Norwegian har om lag 50 prosent av sine utlån utenfor Norges landegrenser, ifølge Gjerland, som ser mer optimistisk på de andre nordiske markedene enn det norske.

– Det er bedre vekstvolum i de andre nordiske landene og ikke full stans slik det har vært her i Norge, sier Gjerland til Finansavisen.

20 prosents misligholdsandel

Volumet av misligholdte forbrukslån har økt markert de siste årene og i andre kvartal økte denne andelen videre. Noe skyldes lavere vekst. For Bank Norwegian sin del økte andelen misligholdte lån til 21,3 prosent. Komplett Bank økte også andelen misligholdte lån til 19,5 prosent.

Når tredjekvartalstallene legges frem vil investorene ha argusøyne på misligholdsandelen i forbrukslånsbankene.

– Vi ser at Nordax Bank, som har holdt på lengst av de svenske bankene, har en misligholdsandel på rundt 20 prosent og der har Nordax ligget over tid. Vi tror at de norske bankene skal legge seg på dette nivået, og det er kanskje der likevektspunktet bør ligge. Stiger misligholdsandelen til mellom 25 til 30 prosent så er det et urovekkende nivå, absolutt, sier Gjerland.

Billig funding

Nordmenn sparer som aldri før og forbrukslånsbankene flommer nå over av innskudd. Men med begrenset vekst er behovet for ytterligere innskudd ikke tilstede.

Fra 15. oktober setter Bank Norwegian ned innskuddsrenten til 1,20 prosent. Komplett Bank tilbyr tilsvarende rente på innskudd. Ettersom bankene i hovedsak er finansiert med innskudd er dette lukrativt for bankene.

Tror på lavere netto rentemargin

Selv om forbrukslånsbankene kutter innskuddsrenten og med dette øker innskuddsmarginen, tror Gjerland det blir press på netto rentemargin fremover ettersom det blir kamp om kundene.

– Hvis forbrukslånsbankene skal få til vekst må de sette ned rentene og med dette redusere utlånsmarginen sin. Motsatsen er at de har bedre innskuddsmargin og dermed også kan gi litt. Det kan ta noe tid, men jeg tror vi på sikt går inn i en fase der vi vil se lavere netto rentemargin ettersom det blir kamp om kundene, sier Gjerland.

Ser klar oppside

Aksjekursen til forbrukslånsbankene har fått hard medfart under coronakrisen og har ikke hentet seg inn igjen på linje med markedet forøvrig. Hittil i år er Bank Norwegian-aksjen ned 25,8 prosent. Komplett Bank har prestert enda dårligere og er ned 50,1 prosent.

– Vi mener det er oppside både i Norwegian Finans Holding og Komplett Bank og begge handles til rabatter i forhold til underliggende verdier. I tillegg ser vi en potensiell trigger i Komplett Bank som oppkjøpskandidat, sier Gjerland.

Bankanalytikeren har kjøpsanbefaling på både Norwegian Finans Holding og Komplett Bank med kursmål på henholdvis 86 og 10,80 kroner.

Tirsdag ettermiddag handles Norwegian Finans Holding til 70,70 kroner og Komplett Bank til 6,23 kroner.