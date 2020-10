DNB Markets er bull på norske banker i fersk sektorrapport

I løpet av coronakrisen har bankene fått hard medfart, og egenkapitalavkastningen er blitt betydelig svekket blant annet grunnet lavere rentenetto og høyere tapsavsetninger. I første kvartal var bankenes egenkapitalavkastning mildt sagt begredelig, i andre kvartal var den noe bedre.

Men nå ser det lysere ut før høstens rapporteringssesong:

DNB Markets venter nå en gradvis bedring i egenkapitalavkastningen til norske banker, i hovedsak grunnet lavere finansieringskostnader, som vil bedre rentenettoen, samt lavere tapsavsetninger.

I tredje kvartal venter meglerhuset en gjennomsnittlig egenkapitalavkastning for de store norske bankene på om lag 9 prosent.

Lavt priset

– Hovedbudskapet vårt er at vi er positive til norske banker og vi mener de er lavt priset. De handles nå til om lag 90 prosent av bokførte verdier i snitt, noe som er lavt, sier bankanalytiker Håkon Astrup i DNB Markets til Finansavisen.

Han fortsetter:

– Presset på rentenettoen som vi så i andre kvartal har nå bunnet ut og vil snu litt i tredje kvartal. Samtidig tror vi også at utlånstapene har toppet ut i første halvår. Selv om lånetapene vil være over normaliserte nivåer resten av året, tror vi de blir lavere.

I en fersk sektorrapport fremhever Astrup og kollegene SpareBank 1 SR-Bank og SpareBank 1 SMN som favoritter.

– Det er hovedsakelig tre grunner til at vi liker SpareBank 1 SR-Bank og SpareBank 1 SMN best. Mindre negative trender på rentenettoen drevet av lavere innskuddsdekning og relativt høy andel foretakslån. Vi ser også større potensial på kostnadssiden og at prisingen er lavere, sier Astrup, som før øvrig ikke kommer med anbefaling på sin egen arbeidsgiver.



Taper på mye innskudd

Meglerhuset påpeker imidlertid at det vil være vinnere og tapere i det norske bankmarkedet. Det lave rentenivået kombinert med sterk konkurranse om boliglånskundene vil fortsette å legge en demper på bankenes netto renteinntekter i tiden fremover. Bankenes finansieringsstruktur vil være en viktig faktor, og det er spesielt banker med høy grad av innskuddsfinansering som vil være mest utsatt for marginpresset.

Ved å bruke innskudd som andel av utlån som en «proxy» for innskuddsdekning vurderer DNB Markets at de store sparebankene har en tendens til å ha lav innskuddsdekning, mens Sbanken, Helgeland Sparebank og DNB har høyere.

I tillegg vil sterk konkurranse i boliglånsmarkedet legge press på utlånsmarginen, og banker som har en høy andel av utlånsporteføljen i boliglån vil være spesielt utsatt for marginpresset.

Astrup fremhever de norske bankenes sterke kapitalposisjon.

– Norske banker har en sterk kapitalposisjon sammenlignet med banker i andre land og norske banker er godt rustet for ytterligere negative overraskelser. Når ting normaliserer seg, er bankene godt posisjonert for å betale ut utbytter igjen, mener Astrup.

DNB Markets' anbefalinger Bank Anbefaling kursmål Helgeland Sparebank Kjøp 91 Sbanken Kjøp 76 SpareBank 1 Østlandet Hold 94 SpareBank1 Nord-Norge Kjøp 74 SpareBank1 SMN Kjøp 100 SpareBank1 SR-Bank Kjøp 95 Sparebanken Møre Hold 305 Sparebanken Sør Hold 102 Sparebanken Vest Hold 72 Sparebanken Øst Kjøp 50 DNB Markets

Økt behov for disiplin

Finanstilsynet har uttalt at det forventer at norske banker vil avstå fra å utbetale utbytte til januar 2021, i tråd med anbefalingen fra det Europeiske systemrisikorådet (ESRB).

I et scenario med moderat utbytte på tvers av den norske banksektoren også i de kommende årene vurderer DNB Markets at det er en risiko for vesentlig overkapitalisering. Dette kan øke behovet for kapitaldisiplin for å beskytte den underliggende lønnsomheten i sektoren, ettersom en kombinasjon av redusert kredittetterspørsel og overskuddskapital kan sette press på den underliggende lønnsomhet.

«Basert på økt lønnsomhetsfokus i sektoren over de siste ti årene, tror vi sektoren vil demonstrere slik disiplin, og være åpen for en periode med overkapitalisering for å bevare marginer», skriver DNB Markets i rapporten.