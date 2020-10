Danske Bank opplyser torsdag at banken skal kutte 1.600 jobber de neste 6 til 12 månedene. Det er en del av at Danske Bank skal kutte kostnader frem til 2023. Fra før har allerede 1.000 ansatte forlatt jobben i Danmarks største bank.

Banken ser for seg at kuttene vil bli gjort gjennom sluttpakker og ved at folk går av som pensjonister.

Totalt har Danske Bank rundt 22.000 ansatte, og 11.000 av disse er i Danmark. Banken har også en rekke ansatte i Norge.