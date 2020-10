Sparebanken Møre har plassert nytt obligasjonslån med ramme på 2 milliarder

Sparebanken Møre MORG meldte onsdag om en mulig plassering av et nytt senior obligasjonslån, og at SEB og Nordea var engasjert som tilretteleggere for en eventuell transaksjon.

Plasseringen ville imidlertid avhenge av markedsforholdene.

Markedsforholdene har tilsynelatende ikke stått i veien for Sparebanken Møre.

Torsdag opplyser banken at det er utstedt et nytt senior obligasjonslån på 1,05 milliarder kroner med kupong på tremåneders Nibor pluss 0,56 prosentpoeng.

Lånets ramme er på 2,0 milliarder.

Det nye lånet løper til 15. juli 2024.