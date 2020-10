DNB ventes å levere svakere i tredje kvartal

Bankaksjer har hatt svak utvikling de siste månedene, og DNB-aksjen er fortsatt langt unna pre-coronaverdier. Analytikere anbefaler imidlertid kjøp av aksjen og mener den er attraktivt priset.

Gjennomsnittet av estimater DNB selv har innhentet fra 13 analytikere viser at DNB ventes å rapportere et resultat før skatt på 5.662 millioner kroner for tredje kvartal 2020, ifølge TDN Direkt.

Anslagene for resultatet før skatt varierer fra 4.557 millioner kroner til 7.024 millioner kroner. I andre kvartal leverte banken et resultat før skatt på 6.295 millioner, og i 2019 var tilsvarende tall 7.705 millioner ved samme korsvei.

Det er ventet at nedskrivning på utlån og garantier vil ligge på 1.668 millioner kroner i perioden, der anslagene varierer fra 1.145 millioner til 2.219 millioner kroner.

Netto renteinntekter i kvartalet ventes til 9.501 millioner kroner, der anslagene varierer fra 9.372 millioner til 9.594 millioner kroner. I andre kvartal var tilsvarende tall 9.451 millioner kroner.

Netto provisjon- og gebyrinntekter i kvartalet ventes til 2.297 millioner kroner, der anslagene varierer fra 2.178 millioner til 2.466 millioner kroner.