Bank of America innfrir på bunn, men ikke på topp

Bank of America melder om et resultat på 0,51 dollar per aksje i tredje kvartal 2020, som er ned fra 0,56 dollar per aksje i samme periode i fjor.

FactSet-konsensus pekte mot et resultat per aksje på 0,49 dollar.

Inntektene kom inn på 20,3 milliarder dollar, og falt dermed fra 22,8 milliarder dollar i tredje kvartal i fjor. Forbrukerbankvirksomheten toppet forventningene, men ellers var det skuffelser over stort sett hele linjen.

Konsensus pekte her mot 20,8 milliarder dollar.

Markedet vender tommelen ned for rapporten, og aksjen straffes med et kursfall på 2,3 prosent til 24,37 dollar i førhandelen på Wall Street.