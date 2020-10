Saken utvides.

Morgan Stanley fikk et resultat på 1,66 dollar per aksje i tredje kvartal 2020, noe som er opp fra 1,27 dollar per aksje i samme periode i fjor.

FactSet-konsensus pekte mot 1,28 dollar per aksje.

Inntektene kom inn på 11,7 milliarder dollar, og steg dermed fra 10,0 milliarder dollar i samme periode i fjor.

Konsensus pekte her mot 10,65 milliarder dollar.