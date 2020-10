Kjos-familien henter penger til kryptobank

Kryptobørsen Norwegian Block Exchange, ledet av Stig Kjos-Mathisen, Bjørn Kjos' svigersønn, planlegger å søke bankkonsesjon for å bli Nordens første «kryptobank».

I den forbindelse skal selskapet hente inntil 60 millioner kroner. Det var DN som først omtalte saken.

I fjor uttalte Bjørn Kjos at han tror kryptobanken kan bli større enn Bank Norwegian på lengre sikt.

– Kryptovaluta er det som kommer i fremtiden. Det kommer du ikke forbi. Vi har sett på de børsene som er laget, de er blitt veldig store. Så hvis vi greier å få bare ti prosent av de børsene, så er vi større enn Bank Norwegian. Vesentlig større, sa han den gang.

Pengeknipe

Norwegian-selskapet meldte i februar at det har utviklet en metode for å kjøpe Norwegian-billetter med kryptovaluta, som skal kunne utgjøre en mulig løsning på flyselskapets pengeknipe.

Nå vender kryptobørsen blikket videre og planlegger å bli en bank for virtuelle verdier – en «digital asset»-bank.

– Vi så vi kunne levere betaling- og vekslingstjeneste for virtuell valuta til andre, og det har ført til at vi nå har sendt en søknad om å bli et e-pengeforetak, sier Kjos-Mathisen til DN.

Et e-pengeforetak er et foretak som har bevilgning til å utstede betalingsmidler i form av elektroniske penger.

Sparebanken Øst investerte i fjor 15 millioner kroner i selskapet, tilsvarende en eierandel på 16,3 prosent og mente den gang at «risikoen er høy i NBX, dog er investeringen økonomisk marginal for banken».

Norwegian Block Exchange ble verdsatt til omtrent 200 millioner kroner i februar i år, men nåværende verdsettelse er uviss. Selskapet melder også at det ønsker å bli notert på børs i slutten av 2021.