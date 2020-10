Lavere inntekter, men styrket resultat for Swedbank

NEDGANG. Lavere inntekter for Swedbank.

Foto: Terje Pedersen

Swedbank leverte 4 prosent lavere inntekter, 11,6 milliarder svenske kroner, i 3. kvartal sammenlignet med 2. kvartal i år. Renteinntektene fikk seg også en smell og sank med 2 prosent på grunn av lavere markedsrater.

På plussiden økte inntektene fra kortbruk og kapitalforvaltningen slik at provisjonsinntektene steg med hele 11 prosent. Samtidig har nettoinntektene stabilisert seg etter avskrivninger og stor usikkerhet i første halvår.

Til tross for et historisk fall i BNP i første halvår i 2020 har banken sett markant bedring utover høsten. Til tross for dette vil det være uro i markedet så lenge det finnes Covid-19 tilfeller, fremgår det av kvartalsrapporten.

