Rekordkvartal for UBS

KANONRESULTAT: For UBS.

KANONRESULTAT: For UBS. Foto: Bloomberg

Den sveitsiske bankkjempen fikk et resultat etter skatt på 2,1 milliarder dollar, noe som er en oppgang på 99 prosent sammenlignet med samme periode i fjor. Totalt fikk UBS inn 8,9 milliarder dollar i omsetning, en økning på 26 prosent sammenlignet med tredje kvartal 2019.

Bedre enn ventet

– Det er veldig vanskelig å ikke være fornøyd med disse tallene, fordi alle virksomhetene kommer med store, sa adm. direktør Sergio Ermotti i UBS til CNBC.

Ifølge tall fra Refinitiv Eikon var det på forhånd ventet at meglerhuset ville oppnå et overskudd på 1,5 milliarder dollar, etter et fall på 11 prosent i andre kvartal.

Resultatene fra den sveitsiske banken er blant de første av Europas banker. Ifølge CNBC forventer analytikere et bedre kvartal for sektoren etter å ha hatt et tøft førstehalvår på grunn av virusutbruddet og den økonomiske krisen.