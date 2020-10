Venter resultatsvikt for DNB

NEDOVER: Analytikerne tror på et dårligere resultat for konsernsjef Kjerstin Braathen og DNB sammenlignet med fjoråret.

Det er ventet at DNB vil legge frem et resultat før skatt på 5,8 milliarder kroner for tredje kvartal. Ned fra 7,6 milliarder samme periode året før. Det viser tall som TDN Direkt har hentet fra Infront.

Infront har hentet inn estimater fra 23 analytikere, og anslagene deres på resultat før skatt spenner seg fra 4,97 milliarder til 6,53 milliarder kroner.

Fall i inntektene

Totale inntekter er ventet å bli 12,95 milliarder kroner, ned fra 14,54 milliarder kroner i samme periode i fjor. Her blir det anslått at netto renteinntektene vil være på 9,51 milliarder kroner. Noe som vil være en nedgang på nesten 500 millioner kroner fra samme periode i fjor, da DNB hentet in renteinntekter for til sammen 9,98 milliarder kroner.

Det er ventet at kjernekapitaldekningen vil være på 18,4 prosent ved utgangen av kvartalet.

Ifølge TDN Direkt var det 18 av 23 analytikere som oppga en anbefaling, hvor av det var seks kjøpsanbefalinger, ti som anbefalte hold og to som kom med salgsanbefalinger. Kursmålet varierte mellom 118 kroner og 190 kroner. DNB-aksjen handles tirsdag formiddag for 139,75 kroner pr. aksje på Oslo Børs.

Deltagere var fra ABG Sundal Collier, Arctic Securities, Autonomous Research, SpareBank 1 Markets, UBS, Mediobanca, Goldman Sachs, Berenberg Bank, Barclays Capital, Carnegie, Citi, Deutsche Bank, Redburn Partners, Societe Generale, Pareto Securities, Nordea Markets, SEB Equities, Danske Bank, Handelsbanken Capital Markets, Keefe Bruyette & Woods, Kepler Cheuvreux, Morgan Stanley og DNB Markets.