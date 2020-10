To av toppsjefene i Morgan Stanley mistet jobben etter å ha brukt WhatsApp

De to toppsjefene for råvarehandel i Morgan Stanley har mistet jobben sin, som følge av bruk av uautoriserte kommunikasjonskanaler. Det skriver Financial Times tirsdag.

Nyhetsbyrået skriver at Wall Street har begynt å slå hardere ned på bruk av kommunikasjonskanaler de ikke kan registrere, og dette har nå Nancy King og Jay Rubenstein fått førstehåndskjennskap til. King var øverste sjef for råvarer i banken, mens Rubenstein var sjef for råvarehandel.

De to har altså brukt den krypterte meldingstjenesten WhatsApp for å kommunisere i jobbsammenheng, hvilket amerikanske myndigheter har advart sterkt mot.

FT skriver at myndighetene ikke har forbydd plattformen, men har understreket at banker er nødt til å kunne registrere intern kommunikasjon i bedriftene.

Det er verdt å merke seg at Morgan Stanley har undersøkt om innholdet i kommunikasjonen brøt noen form for lover og regler, hvilket ikke var tilfelle. Imidlertid gjorde det at meldingsplattformen i seg selv ble brukt at King og Rubenstein nå har mistet jobben.

Oppsigelsene følger etter JP Morgan Chase tidligere i år suspenderte en av sine ansatte for bruk av den samme meldingsplattformen.