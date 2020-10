Handelsbanken Norge har rettet opp coronafallet

Handelsbanken legger frem sine regnskaper, og den norske filialen har økt inntektslinjene og resultatlinjene fra andre kvartal. Disse fikk da en alvorlig knekk som en følge av vårens rentefall og de økte avskrivningene i sommer.

Bankens ledelse skriver: «Tredje kvartal ble nær et normalkvartal»

– Tredje kvartal ble nær et normalkvartal tross coronausikkerhet, uttaler Dag Tjernsmo, adm. direktør for Handelsbanken Norge, i en pressemelding.



På tre måneder er de totale inntektene økt med 12 prosent, og resultat før tap økt med 23 prosent. Banken har i årets tre første kvartaler hatt en rentenetto i Norge på 2,65 milliarder kroner, som kun er 3 prosent svakere enn i samme periode i fjor.

Likevel, sammenlignet med tallene isolert for tredje kvartal i fjor, er fortsatt ikke renteinntjeningen på samme nivå som den var da. I høst, og ikke minst i vinter, var denne inntektslinjen på sitt høyeste i bankfilialens historie. I fjerde kvartal endte den på 964 millioner kroner, mens den i første kvartal endte på 952 millioner kroner. I andre kvartal var den helt nede på 800 millioner kroner.

Har vokst i høst

Handelsbanken har nå passert 275 milliarder kroner i utlånsportefølje i Norge. Milliardene fordeler seg på personkunder, som har lånt 103 milliarder kroner, og bedriftskundene som har lånt 171 milliarder kroner.

– I privatmarkedet opplever vi god tilgang på solide privatkunder. En viktig bidragsyter her er avtalen vi har med Juristforbundet, sier Tjernsmo i pressemeldingen, og legger til at banken opplever vekst også i bedriftsmarkedet «til tross for moderat etterspørsel fra bedriftene».

Handelsbanken Norge (Mill. kr) 3. kv./20 2. kv./19 Rentenetto 897 931 Sum inntekter 1.042 1.080 Resultat før utlånstap 635 707 Resultat før skatt 701 599

Handelsbanken konsern (Mill. SEK) 3. kv./20 3. kv./19 Rentenetto 7.893 8.047 Sum inntekter 11.014 11.113 Resultat før utlånstap 4.276 4.831 Resultat før skatt 4.227 4.641