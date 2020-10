DNB seg nærmer normale tapsnivåer

Torsdag morgen legger DNB frem sine resultater, og det knytter seg stor spenning til tapene i banken.

Analytikerne har økt forventningene til denne rapporten, sammenlignet med estimatene før sommerens rapport for andre kvartal. Først og fremst skyldes dette at det da var ventet 3,5 milliarder kroner i tap, mens det endte på drøye 2,1 milliarder kroner i andre kvartal.

Nå tikker tapene inn på 776 millioner kroner.

Det står sterkest i kontrast til tapsføringen i første kvartal, da bankens ledelse satte av 5.771 millioner kroner for fremtidige tap.

Før dagens rapportering ventet analytikerne at utlånstapene ville ende på tett oppunder 1,5 milliarder kroner, viser oversikten til Infront.

Øker utbytteforventningen

DNBs aksjekurs har svingt gjennom oktober, men har steget over 8 prosent i måneden. Kursen endte på 140 kroner onsdag, et nivå den ikke har vært på to måneder. Det er med andre ord sterke forventninger knyttet til tallene som slippes.

Når analytikerne kaster sitt første blikk på tallene vil de legge + ved utlånstapene, samt ved linjen for de totale inntektene. Det til tross for at banken ikke har like høy renteinntjening som forventet. De relativt sett lave tapene veier kraftig opp, og derfor blir resultatlinjen nær 19 prosent bedre enn ventet.

Investorene vil trolig glede seg over å kunne lese med uthevet skrift i DNBs presentasjon at bankens styre foreslår at det opprinnelige utbyttet for 2019 vedtas på en ekstraordinær generalforsamling i slutten av november. De 9 kronene skal da etter bankens plan utbetales i 2021.

Dessuten legges det opp til et heftig tilbakekjøpsprogram. Dette er på 4 prosent av de utestående aksjene, og dermed større enn de forrige tilbakekjøpsprogrammene i DNB. Det skal i tillegg gjennomføres fra nyttår frem til den ordinære generalforsamlingen i til våren.

Høyere aktivitet, men press på marginen

I sin børsmelding skriver banken at norsk økonomi i høst har fortsatt å hente seg inn. DNB skriver at bankens «aktivitetsnivå var mindre påvirket av pandemien enn ventet i dette kvartalet».

Fra juni og ut september her personkundene økt sine låneopptak med 1,4 prosent. Bedriftene har tilsvarende økt sine lån med 1,8 prosent.

Sammenlignet med balansen pr. september i fjor, har de to kundegruppene økt sine lån med henholdsvis 5,9 og 7,4 prosent.

Volumøkningen hjelper lite for rentenettoen så lenge marginen er under hardt press. Gjennom 2019 klarte banken å øke denne forsiktig fra 1,54 prosent i begynnelsen av 2019 til 1,62 prosent i første kvartal. Nå er den på 1,38 prosent.

DNB (Mill. kr) 3. kv./20 Est. 3.kv./20 3. kv./19 2 019 Rentenetto 9.298 9.510 9.984 39.202 Sum inntekter 13.407 12.953 14.543 54.857 Resultat før utlånstap 7.706 7.326 8.906 33.426 Resultat før skatt 6.929 5.833 7.619 31.235