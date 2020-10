Sparebank 1 Nord-Norge: Øker inntektene til tross for lave renter

Til tross for lave renter og svak global økonomi leverer Sparebank 1 Nord-Norge et bedre kvartalsresultat enn i fjor. Det fremkommer i en børsmelding.

Banken trekker frem at Nord-Norge ser ut til å være mindre påvirket av corona-pandemien sammenlignet med resten av landet, og at svak kronekurs bidrar til at realeffekten på eksportnæringene er mindre negativ enn for andre næringer.

Selv med et fall i renteinntekter på 37 millioner kroner, har banken klart å øke nettoinntektene med 170 millioner. Sparebanken peker på at de har en sterk markeds- og finansiell posisjon.

Til tross for krevende tider ser banken lyspunkter innenfor reiseliv og flere bransjer som for eksempel deler av varehandelen som går godt. Boligprisene og omsetningen av boliger har holdt seg bra og den underliggende tilstanden i nordnorsk økonomi er fortsatt god, mener banken. Risikoen for negativ utvikling er derimot høy, og sparebanken mener man må påregne ytterlige tap om krisen mot formodning skulle bli langvarig og/eller forsterkes.

