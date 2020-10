Carnegie mener utbytter er den store triggeren for DNB-aksjen

DNB ble straffet på børsen med over tre prosent kursfall etter gårsdagens kvartalstall, men korrigerer opp igjen fredag, og står i skrivende stund i 139,45 kroner.

Carnegie-analytiker Johan Ström påpeker overfor TDN Direkt at DNB har økt kapitaldekningen betydelig gjennom inneværende år, og tror at banken har en overkapitalisering på godt over 30 kroner aksjen.

– Hvis motsyklisk buffer blir satt opp til maksimalt nivå, er det fortsatt rundt 25 kroner banken kunne delt ut nå. Sagt på en annen måte kunne DNB ha økt sin EPS (resultat per aksje) et sted mellom syv og 15 prosent hvis de kunne ha brukt sin overkapitalisering til vanlig drift, så det er en stor alternativkost å bli tvunget til å være bank for penger som tilhører aksjonærer, sier han.

– Utbytte den store triggeren

Carnegie-analytikeren fremhever videre overfor nyhetsbyrået at DNB fortsatt vil være en av Europas best kapitaliserte banker hvis de betaler ut et utbytte i tråd med 2019-forslaget – ni kroner aksjen.

– Etter mye forvirring i går har jeg et inntrykk av at flere internasjonale investorer skjønner at DNB kan og mest trolig kommer å betale utbytter snart igjen. Det er det som er den store triggeren for aksjen, sier han til TDN Direkt.