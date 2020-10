UBS vil ha mindre bonus og mer fastlønn

Den sveitsiske storbanken UBS Group vil endre lønnstrukturen i selskapet for å hindre hodeflukt til konkurrenter. Derfor vil de øke de faste lønningene og kutte i bonusene for noen ansatte.

– UBS analyserer regelmessig den totale kompensasjonsstrukturen. Som et resultat vil vi selektivt justere visse lønnsnivåer for å forbli konkurransedyktige, sier en talsmann for banken til Reuters.

Lønnsøkning på 20 prosent

Hvor mange ansatte som blir berørt av endringene sier imidlertid ikke UBS' talsmann noe om. Ifølge en Bloomberg-rapport kan flere ansatte med lang ansiennitet få en lønnsøkning på opptil 20 prosent.

Kilder Reuters har snakket med sier at endringen vil ha tilbakevirkende kraft, til og med begynnelsen av 2020. Det vil gjelde for spesialister som er veldig etterspurt fra konkurrenter, for det meste ansatte innen investering, men også fra andre avdelinger innen banken.

UBS sa i forrige uke at de vil gi ansatte på lavere lønnsnivå en ekstra ukes lønn i år på grunn av pandemien og som et forsøk på holde på ansatte som ønsker å dra.