Helgeland trekker på ekstra kostnader

Helgeland Sparebank har tidligere i år meldt at banken vil inngå et mer formelt samarbeid med SpareBank 1 Gruppen. Med det skal banken kjøpe seg inn i alliansens produktselskap, samtidig som SpareBank 1 Nord-Norge, SNN, kjøper seg inn i Helgeland Sparebank.

De to nordlandsbankene skal deretter slå sammen sine filialer i Helgeland.

Når kvartalsrapporten for Helgeland Sparebank nå legges frem, er det tydelig at fusjonsprosessen har startet. I tredje kvartal i fjor endte driftskostnadene på 74 millioner kroner, nå gjør de et byks til 113 millioner kroner. Samtidig er også helgelandsbankens renteinntjening satt under press, som følge av at styringsrenten er kuttet, og resultatet før skatt faller med en tredjedel.

Samtidig som banken må skuffe sine eiere med at det ikke blir en egenkapitalavkastning over 11 prosent innen 2023, kan banken glede eierne med ekstremt lave tap.

Helgeland Sparebank (Mill. kr) 3. kv./20 3. kv./19 Rentenetto 149 156 Resultat før utlånstap 68 114 Resultat før skatt 65 96