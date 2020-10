Storbank endrer strategien - skal tjene penger på gebyrer

Verdens største bankgruppe, HSBC, melder tirsdag at den vil gjøre en fullstendig pandemi-overhaling av business-modellen, ettersom rentene har falt drastisk. Den skal derfor jobbe for å endre hovedinntektskilden fra renteinntekter til gebyrer. Endringen markerer et av de største strategiskiftene i bankens historie, ifølge Reuters.

Storbanken rapporterer om et inntektsfall på 35 prosent for tredje kvartal og vil, i tillegg til å endre business-modellen, også akselerere planene om å slanke organisasjonen og kutte kostnader.

«Vi må vurdere å ta oss betalt for grunnleggende banktjenester i enkelte markeder, siden vi ikke tjener penger på mange av kundene våre på grunn rekordlave renter», forklarer Ewen Stevenson, finansdirektør i HSBC, til Reuters.

Møter motstand

HSBCs varslede driftsendring kan bli svært vanskelig å gjennomføre, ifølge en bankekspert.

«Endringen må gjøres svært forsiktig for å ikke skade omdømmet eller risikere at kundene flykter, spesielt i markeder der konkurrerende banker utfører tjenestene gratis», sier Sudeepto Mukherjee, visepresident for finansielle tjenester for konsulentselskapet Publicis Sapient, til Reuters.

HSBC-aksjen stiger fem prosent på nyheten tirsdag, men er fortsatt ned nærmere 50 prosent så langt i år.