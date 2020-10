Svakere fra Sparebanken Øst

Sparebanken Øst fikk et resultat før skatt på 98,1 millioner kroner i tredje kvartal 2020, mot 119,8 millioner kroner i samme periode året før, ifølge selskapets kvartalsrapport onsdag.

Banken har besluttet å utbetale et utbytte på 3,60 kroner per egenkapitalbevis for året 2019. Totalt utgjør det 74,6 millioner kroner. I tillegg vil banken betale ut 59,7 millioner til allmennyttige formål.

Sparebanken Øst hadde netto renteinntekter på 165,6 millioner kroner i kvartalet, mot 166,3 millioner samme periode året før.

Tap på utlån, ubenyttede kreditter og garantier var 2 millioner kroner i tredje kvartal 2020, mot 3 millioner kroner i tilsvarende kvartal året før.

Myndighetenes oppfordring til norske banker er at norske banker avstår fra å utdele utbytte til usikkerheten er redusert, frem til tidligst 1. januar 2021. Samtidig nyanserer myndighetene mellom store og små banker, ifølge Sparebanken Øst.

Sparebanken Øst mener selv at det er en sparebank med liten markedsandel i et stort regionalt marked. Styret oppfatter at myndighetene, i sine oppfordringer om utbyttevurderinger skiller mellom store banker og mindre banker.

Sparebanken Øst venter å betale ut utbyttet 19. november 2020.

Sparebanken Øst (Mill. kr) 3. kv./20 3. kv./19 Rentenetto 166,3 165,6 Sum inntekter 172,1 192 Resultat før utlånstap 100 123,2 Resultat før skatt 98,1 119,8