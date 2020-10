VOKSER I ØST: 20 prosent av omsetningen kommer fra Asia for Thomas Gottstein og Credit Suisse.

VOKSER I ØST: 20 prosent av omsetningen kommer fra Asia for Thomas Gottstein og Credit Suisse. Foto: Bloomberg

Den sveitsiske storbanken Credit Suisse fikk et resultat etter skatt på 546 millioner sveitsiske franc (ca. 5,6 milliarder kroner), mens analytikerne ventet 679 millioner franc, skriver CNBC. I samme periode i fjor var resultatet etter skatt på 881 millioner – noe som tilsvarer et resultatfall på 38 prosent for sveitserne.

Omsetningen ned 2 prosent

Resultat før skatt kom i tredje kvartal på 803 millioner franc (ca. 8,3 milliarder kroner), mot 1,1 milliarder franc samme periode året før.

Omsetningen til storbanken kom på 5,2 milliarder franc. En nedgang på 2 prosent, fra 5,3 milliarder, fra samme periode i fjor.

Credit Suisse har planer om å betale ut den andre delen av utbytte for 2019 og fortsette med tilbakekjøpsprogrammet av egne aksjer i januar. Sveitserne sikter seg inn mot å kjøpe tilbake egne aksjer for mellom 1 og 1,5 milliarder sveitsiske franc for hele året.

Aksjen til storbanken er ned rundt 30 prosent hittil i år.