Vekst også hos SMN

SpareBank 1 SMN vil sammen med SpareBank 1 Østlandet fullføre rekken av regionbankenes rapporteringer. I børsmeldingen uttaler konsernsjef Jan-Frode Janson i SMN:

– Veksten på utlån så vel som innskudd er høy både blant personkunder og bedrifter. Dessuten øker inntektene fra andre finansprodukter. Markedsandelene øker og vi befester posisjonen som det ledende finanshuset i Midt-Norge. Høyere tap og lavere finansiell avkastning bidro til at resultatet likevel ble redusert.

Banken skryter videre av å ha fått 6.000 nye personkunder og 1.000 nye bedriftskunder.

Siden september i fjor er utlånsveksten på 14 milliarder kroner, tilsvarende 8,5 prosent.

Banken sammenligner selv dette med en markedsvekst på 4 prosent, og konkluderer med at den nå tar markedsandeler.

Øker tapene

De fleste bankene som nå har rapportert i høst har vist at tapsavsetningene i første og andre kvartal har vært betydelige, og at de har kunnet senke sine avsetninger i tredje kvartal.

I motsetning til de fleste sammenlignbare banker øker SMN sine utlånstap fra i sommer.

Banken bokfører 230 millioner kroner i tap, sammenlignet med 170 millioner kroner i tap i sommer.

Banken skriver likevel at misligholdet er lavt, men det er åpenbart at egenkapitalavkastningen bærer preg av utlånstapene. Banken lykkes derfor ikke å få fullt ut betalt for det høye inntektsnivået fra sine datterselskap. SMN ender opp med 10,5 prosent i egenkapitalavkastning, identisk med Sparebanken Vest som rapporterte tidligere denne uken.

Så langt har SpareBank 1 Nord-Norge, SNN, vært best av regionbankene med sine 14,3 prosent. Sparebanken Møre rapporterte 9,4 prosent, og SpareBank 1 SR-Bank var torsdag helt ned på 8-tallet.

SpareBank 1 SMN (Mill. kr) 3. kv./20 3. kv./19 Rentenetto 695 678 Sum inntekter 1.538 1.353 Resultat før utlånstap 853 680 Resultat før skatt 621 609