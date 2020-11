Fortsatt negativ vekst i Komplett Bank

Komplett Bank fikk et resultat før skatt på 98 millioner kroner i tredje kvartal, mot 107 millioner kroner i samme kvartal året før.

Netto renteinntekter i kvartalet ble 271 millioner kroner, mot 282 millioner kroner i samme kvartal i fjor.

Fortsatt negativ vekst

Bankens samlede utlån var ved utgangen av september på 8,34 milliarder kroner, eller 0,7 prosent lavere enn ved utgangen av forrige kvartal. I forrige kvartal hadde Komplett Bank en negativ utlånsvekst på 4,7 prosent, så trenden er imidlertid positiv.

– Våre viktigste strategiske prioriteringer er å gå tilbake til vekst, fortsette å styrke vår operasjonelle ytelse og sikre en fortsatt solid finansiell stilling og utbyttekapapasitet, sier adm. direktør Jan Haglund i børsmeldingen.

Forventer vekst fra fjerde kvartal

– Vi ser fortsatt sterk etterspørsel etter fleksible finansieringsløsninger fra kredittverdige personer, og våre operasjonelle forbedringer har gjort at vi kan gå tilbake til vekstmodus. Vi så en bedring i september, og jeg forventer vekst fra fjerde kvartal og fremover, sier Haglund i meldingen.

Lavere tapsavsetninger

Tapsavsetningene i kvartalet var 80 millioner kroner. I samme kvartal i fjor hadde Komplett Bank tapsavsetninger på 82 millioner kroner.

– Dette var tredje kvartal på rad med lavere mislighold. Samlet sett har vi styrket vår posisjon i et utfordrende miljø i tredje kvartal. Selv om Covid-19 fortsetter å skape usikkerhet, har vi en effektiv og robust forretningsmodell, og lønnsomhet, soliditet og fleksibilitet til å tåle potensielle effekter fremover, sier Haglund.

Tapsandelen var på 3,8 prosent i kvartalet, noe som er tilsvarende nivå som i andre kvartal.

Ren kjernekapitaldekning var 22,2 prosent ved utgangen av tredje kvartal, en økning fra 21,8 prosent ved utgangen av forrige kvartal.

Egenkapitalavkastningen i kvartalet ble 13,9 prosent, noe som er lavere enn Komplett Banks eget mål om en egenkapitalavkastning på 20 prosent. Banken har tidligere i år uttalt at de ikke forventer å nå målet for egenkapitalavkastningen for inneværende år.

Komplett Bank (Mill. kr) 3. kv./20 3. kv./19 Rentenetto 271 282 Sum inntekter 269 295 Tapsavsetninger 80 82 Resultat før skatt 98 107