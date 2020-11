Pareto Securities oppgraderer Sbanken fra hold til kjøp. Samtidig holder meglerhuset bankens kursmål på 75 kroner pr. aksje, skriver TDN Direkt.

Pareto mener at Sbanken har fått høyere marginer i senere tid, og forutsetter at det fortsetter.

Selv om meglerhuset ser at det er mye konkurranse, tror Pareto at det er mindre usikkerhet rundt tap, og at et mulig utbytte kan være en utløsende faktor for aksjekursen-