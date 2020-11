Kåret til beste bank for storkunder

Ifjor var det Nordea som stakk av med seieren i Corporate Banking-segmentet, i år er det SEBs tur til å stå øverst på pallen.

– De tre seneste årene har vi økt vår totale score. Det er viktigst for oss, og det er gledelig å se et stort hopp i forhold til i fjor, sier SEB Norge-sjef John Turesson til Finansavisen.

Prospera-undersøkelsen baseres på intervjuer med kunder som rangerer sin bank etter ulike kriterier på en skala fra 1 til 5. Årets rangering gir SEB en score på 4,32 av 5.

Turesson tror god støtte til bankens storkunder under coronapandemien er nøkkelen til årets seier. Et spørsmål i Prospera-undersøkelsen omhandlet nemlig hvor god støtte kundene følte de hadde fått fra banken under pandemien, og her lå SEB også på førsteplass, med god avstand ned til andreplassen.

– Alle banker har nok viet mye oppmerksomhet til god kundeservice under pandemien. I mars når det sto på som verst var vi tydelige på at vi ville stille opp for våre kunder. Vi støttet kundene med nødvendig likviditet og fremskyndet prosessene internt, sier Turesson.

Daglige kredittmøter

Vanligvis pleier SEB å avholde møter i kredittkomiteen én eller to ganger i uken. Under coronakrisen hadde banken møter hver eneste dag for å behandle kundeforespørsler så raskt som overhode mulig.

– INTENST I MARS OG APRIL: Corporate Banking-sjef Johan Persson i SEB Norge. Foto: SEB

– Det tror jeg har hjulpet bedriftene mye. Jeg tror vår gode kundeservice under coronakrisen har bidratt til at vi tar førsteplassen i år, sier Johan Persson, Corporate Banking-sjef i Norge.

SEB-gruppen har prosessert covid-19-relaterte kredittrammer på 140 milliarder svenske kroner i våres.

– Det er dobbelt så mye som det vi normalt pleier å utstede på et år. Det forteller litt om hvor intenst det var i mars- og aprilmåned, sier Persson.

Avventende bedrifter

Turesson forteller til Finansavisen at kundenes behov har endret seg mye gjennom året.

– Når pandemien brøt ut i mars var bedriftene opptatt av å sikre likviditet, og vi tilførte våre kunder dette. I ettertid ser vi at bedriftene ikke har trukket mye på likviditetsrammene de fikk innvilget. Etter sommeren ble det i stedet et enormt trykk på obligasjonsmarkedet, og bedriftene fikk likviditet gjennom den kanalen, sier Turesson og fortsetter:

– Det har vært litt dempet stemning i obligasjonsmarkedet under USA-valget og med den andre coronabølgen. Nå ser det imidlertid ut til at obligasjonsmarkedet er åpent igjen og hittil i kvartalet har det vært stor aktivitet i corporate finance.

Med en ny coronabølge er bedriftskundene avventende med de store investeringene.

– Jeg tror storkundene vil ha en avventende holdning til store investeringer så lenge usikkerheten er der. Det store spørsmålet er hva som skjer neste år og jeg tror det kommer en investeringsøkning når en vaksine er på plass, sier Turesson.

Sier ikke nei til olje- og gass

SEBs utlånsbok i storkundesegmentet er en miks av forskjellige industrier samt shipping, energi, næringseiendom og private equity. Banken har ingen ambisjon om å redusere eksponeringen i noen av disse segmentene, og det gjelder heller ikke virksomhet knyttet til energi – som inneholder både fossilt og fornybart.

– Det er mye som skjer knyttet til overgangen til et lavkarbonsamfunn, og denne overgangen vil vi som bank være med på å støtte. Vi mener det er feil å si nei til alt innen olje og gass, så vår strategi er å jobbe videre med våre kunder i transformasjonsperioden. Vi tenker ikke å redusere vår eksponering her, sier Turesson.

På sikt ønsker SEB å øke sin eksponering mot havbruk og teknologi og ser potensial for vekst i disse segmentene.

50 prosent av møtetid på ESG

ESG (miljø, sosiale og styringsmessige forhold) i alle mulige former er veldig aktuelt om dagen og Turesson forteller at han selv benytter 50 prosent av møtetiden med kundene til å diskutere temaer som omhandler ESG.

– Det er mye oppmerksomhet på ESG og det er et område som er viktig både for banken og kundene. SEB skal offentliggjøre alt banken gjør på dette området og vi vurderer også dette som en risiko i form av hvem vi låner ut penger til, sier Turesson.

SEB går jevnlig igjennom hele utlånsporteføljen og vurderer om kundene har en plan for å oppfylle kravene i henholdt til Paris-avtalen, eller om kunden allerede har oppfylt kravene.

– Det er en kontinuerlig utvikling og analyse på dette området, sier Turesson.