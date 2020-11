Meglerhus anbefaler kjøp etter selskapets kvartalstall

KJØP: Norne Securities venter kursoppgang for Sbanken-sjef Øyvind Thomassen.

KJØP: Norne Securities venter kursoppgang for Sbanken-sjef Øyvind Thomassen. Foto: Sbanken

For en uke siden presenterte Sbanken sine tredjekvartalstall. Selskapet fikk et resultat før skatt på 274 millioner kroner mens netto renteinntekter i kvartalet utgjorde 422 millioner kroner. Egenkapitalavkastningen i kvartalet ble på 12,2 prosent.

Nå hever Norne Securities kursmålet på aksjen fra 78 til 85 kroner og gjentar sin kjøpsanbefaling.

Fredag omsettes aksjen for 71,50 kroner, opp 1,9 prosent, noe som gir en markedsverdi på litt over 7,6 milliarder kroner.

Analytikeren er godt fornøyd med bankens utbyttekapasitet og beskriver prisingen som moderat sammenlignet med andre sparebanker. Meglerhusets 12 måneders kursmål gir en pris/bok på 1,27 og en P/E på 10,5.

Styret i Sbanken har fremmet et forslag om å avholde en ekstraordinær generalforsamling 16. desember for dele ut et utbytte på inntil 3,15 kroner pr. aksje.

Carnegie senket nylig anbefalingen på Sbanken fra kjøp til hold og hevet kursmålet fra 74 til 76 kroner mens Pareto Securities oppgraderte aksjen fra hold til kjøp og gikk ut med et kursmål på 75 kroner.