Trump vil ha mer lån til oljeselskaper

Trump-administrasjonen vil gjøre det straffbart for banker å forby utlån til selskaper som driver med fossilt brensel, med mindre det er av økonomiske grunner.

Det hvite hus kom fredag med et forslag med regler til banker for i sikre rettferdig tilgang til banktjenester, skriver TDN Direkt.

I forslaget står det blant annet at banker skal tilby sine tjenester basert på uavhengige risikoanalyser fremfor politiske grunner.

Ifølge Financial Times, som først omtalte saken, er forslaget et av flere tiltak fra Trump-administrasjonen for å stoppe ESG-bevegelsens fremrykning, og kommer etter at flere politikere i Alaska skal ha klaget på at banker ikke vil låne ut til nye olje- og gassprosjekter i Arktis.