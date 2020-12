FT: – Bankene kan betale utbytte igjen

UTBYTTE: Financial Times melder at bankene i eurosonen vil kunne betale utbytte igjen fra neste år.

Bankene i eurosonen vil kunne betale ut utbytter igjen fra neste år, ifølge Financial Times (FT).

Nyheten kommer imidlertid med en betingelse om at bankene må overbevise tilsynsmyndighetene om at balansene deres er tilstrekkelige til å overleve de økonomiske effektene av coronaviruspandemien.

Nestleder i tilsynsstyret til Den europeiske sentralbanken (ECB), Yves Mersch, sier til FT at det vil være vanskelig å opprettholde et forbud på utbytte utover utgangen av inneværende år, og viser blant annet til forventinger om at andre områder, som Storbritannia og USA, vil tillate deres banker å betale ut utbytter igjen.

En offisiell ECB-kunngjøring om saken vil ikke komme før sentralbanken legger frem sine nye økonomiske prognoser 10. desember, skriver avisen.