I en analyse fra mandag kommer det frem at Danske Bank Markets setter opp DNBs kursmål med 16 prosent. Fra 140 kroner pr. aksje til 163 kroner, skriver TDN Direkt.

Meglerhuset venter at egenkapitalkostnadene for nordiske banker vil falle, og det er dette de begrunner kursveksten med. Danske sier også at de forventer en mer stabil utvikling for den norske banken i 2021 enn det 2020 har vært.