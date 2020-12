I en analyse fra søndag kommer det frem at Arctic Securities nedgraderer DNB fra kjøp til hold. Samtidig setter meglerhuset opp kursmålet med 5 kroner pr. aksje, til 160 kroner, skriver TDN Direkt.

Arctic sier de er bekymret for at Det europeiske systemrisikorådet (ESRB) vil utsette gjenopptagelsen av utbyttebetalinger. Meglerhuset mener at banken er overkapitalisert og bør utbetale utbytte til aksjonærene.