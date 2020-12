Mange bedrifter bekymret for kortsiktig likviditet

TYNGET AV VALUTA: Halvparten av de spurte selskapene i undersøkelsen svarer at valutasvinginger har gitt negativ effekt, forteller Jon Brenden, som er leder for bedriftsmarkedet i Nordea Norge.

TYNGET AV VALUTA: Halvparten av de spurte selskapene i undersøkelsen svarer at valutasvinginger har gitt negativ effekt, forteller Jon Brenden, som er leder for bedriftsmarkedet i Nordea Norge. Foto: Foto: Iván Kverme

– Det er betydelig usikkerhet blant bedriftene, og det er viktig både for oss som bank og for kundene å ha en god dialog. De bør ikke nøle med å ta kontakt. Jo tidligere kundene tar kontakt for å finne en løsning på problemene, jo bedre, sier Jon Brenden, som er leder for bedriftsmarkedet i Nordea i Norge.

Banken gjennomførte nylig en undersøkelse blant 170 tilfeldig utvalgte norske bedrifter, uavhengig av kundeforhold til Nordea. Og det viser seg at mange er bekymret for fremtiden.

– Det viktigste funnet vi har gjort, er at nesten halvparten av de spurte bedriftene er bekymret for likviditeten de nærmeste tre månedene, sier Brenden.

Valuta påvirker negativt

Av selskapene som frykter for pengesituasjonen fremover svarer mer enn en av fem at bekymringen er stor, noe Nordea ser på som et alvorlig tegn. Brenden mener det er flere årsaker til at mange ser mørkt på den nærmeste fremtiden, men bedrifter innen reiseliv, kultur og restaurantnæringen er naturlig nok svært avhengig i hvordan coronapandemien utvikler seg.

– Vi er inne i en situasjon nå der mye skjer lokalt, og hvor situasjonen endrer seg raskt. Kundene er usikre på om det blir ytterligere nedstengning, og hva som skjer fremover, påpeker Brenden.

Bedriftene som har vært med i undersøkelsen er alle valutaeksponerte. Rundt 50 prosent av dem svarer at de har hatt en negativ utvikling som følge av valutasvingninger. Likevel svarer 40 prosent at de ikke har gjort noe for å redusere risikoen.

– I undersøkelsen har vi sett på de fire nordiske landene, og det viser seg at det er noe lavere andel valutasikring i Norge enn i de andre nordiske landene. Det var overraskende, særlig siden vi har en mer volatil valuta enn i nabolandene, mener Brenden.

Flere bør valutasikre

Det er første gang Nordea gjennomfører en slik kartlegging, men ifølge Brenden hadde banken stor pågang fra bekymrede kunder i begynnelsen av pandemien. Deretter ble antall henvendelser om lån gjennom den statlige garantiordningen og avdragsfrihet noe mer dempet, før det tok seg litt opp igjen utover høsten.

Likevel er henvendelsene langt færre enn i mars og april.

– Hva vil dere gjøre nå i etterkant av undersøkelsen?

– Vi vil bruke resultatene for å se hvilke grep vi kan gjøre for kundene. Hvis de taper mye på grunn av valutasvingninger, har det stor innvirkning på likviditeten deres. Denne undersøkelsen viser at flere burde ha valutasikring sammenlignet med hva de har gjort hittil, mener Brenden.