BofA vil ikke finansiere arktisk olje

VIL IKKE: Bank of America følger i fotsporene til blant annet Goldman Sachs og CIti. Foto: Bloomberg

Den amerikanske storbanken har de seneste månedene blitt utsatt fra stort press fra miljøvernere, og er blitt regnet som den ene store amerikanske banken som ikke har utelukket at de vil finansiere leting i Arktis.

På mandag sa derimot en av toppsjefene i banken at de ikke vil finansiere olje- og gassleting i Arktis.

– Det har vært misforståelse rundt vår posisjon, men vi har ikke historisk deltatt i prosjektfinansiering for leting etter olje og gass i Arktis. Men gitt den feiltolkingen som har oppstått, har vi bestemt oss for å gjøre gjeldende praksis til regel, sier Larry Di Rita i Bank of America til Bloomberg

Fra før av har Goldman Sachs, Morgan Stanley, JP Morgan Chase, Wells Fargo og Citi forpliktet seg til å ikke finansiere olje- og gassleting i nordområdene.

Kunngjøringen til Bank of America kommer samtidig som at Trump-administrasjonen jobber med en regelendring som vil straffe banker som nekter å finansiere spesifikke bransjer.