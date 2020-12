Analysesjef:– Investorene overser én viktig ting i markedet

Ajay Rajadhyaksha, sjef for makroanalyse i Barclays i New York. Foto: Bloomberg

Den britiske storbanken Barclays publiserte tirsdag en rapport på 109 sider om de økonomiske fremtidsutsiktene, melder MarketWatch onsdag.

Der skriver banken blant annet at den tror aksjemarkedet vil styrke seg ytterligere i 2021 og at S&P 500 vil nå 4.000 innen utgangen av neste år. S&P 500 avsluttet tirsdag på 3.662,34.

Ajay Rajadhyaksha er sjef for makroøkonomisk analyse for Barclays i New York og mener at investorene ofte overser et tredje punkt i dagens marked. Når investorene veier vaksineoptimisme over pessimismen over økt spreding overser de ofte den økonomiske veksten, spesielt i USA og Kina, ifølge analytikeren.

«Markedet har kommet tilbake mye sterkere enn forventet. Hjelpepakker som fortsatt henger igjen, i tillegg til kreative løsninger under pandemien, har ført til at verden er på et mye bedre sted enn de fleste investorer turte å håpe på for seks måneder siden», uttaler Rajadhyaksha i rapporten, ifølge MarketWatch.

Imøtekommende sentralbanker

Sjefsanalytikeren påpeker at sentralbankene vil være imøtekommende i flere år og at det anspente handelsklimaet til en viss grad vil løsne. «I tillegg er det en uendelig apetitt for renteavkastning og derfor er vi fortsatt overvekt i risikovillige eiendeler i forhold til obligasjoner», sier han.

Barclays sier at inntjeningen pr. aksje på S&P 500 vil nå 173 dollar neste år, som er 5 dollar høyere enn konsensus, takket være sterke økonomisk vekst enn antatt.

I USA anbefaler Barclays overvekt innen industri, maskinvare og helsevesen, samt undervekt i forbruksvarer, eiendom og kommunikasjonstjenester.

Rajadhyaksha trekker også frem at fremvoksende markeder (EM) kan ende opp som den store vinneren.

«Ikke bare utgjør Kina, Sør-Korea og Taiwan 60-65 prosent av EM-indeksen, men vi forventer at forbedret etterspørsel, reduserte handelsbarrierer og medvinden disse selskapene har vil kunne overgå de tradisjonelle markedene», ifølge analytikeren.