– Den sterke prisutviklingen kan fortsette i månedene som kommer

Temperaturen i det norske boligmarkedet holder seg høy. I november steg bruktboligprisene på landsbasis med 0,8 prosent fra måneden før, justert for sesongvariasjoner. Prisene er nesten 8 prosent høyere enn for ett år siden. I Oslo er veksten fra november i fjor enda høyere, på 10,4 prosent. Omsetningen er også høy, og lageret av usolgte boliger er klart på vei ned.

«Vi slå fast at boligprisveksten i tre måneder på rad har vært betraktelig høyere enn Norges Bank anslo i sin septemberrapport», skriver DNBs sjeføkonom Kjersti Haugland i fredagens morgenrapport.

Haugland påpeker at tegnene til tiltakende knapphet på objekter, samtidig som lave renter fortsetter å smøre etterspørselen, gir grunn til å tro at den sterke prisutviklingen kan fortsette i månedene som kommer.

Dårlig nytt

Sjeføkonomen mener at de ferske nyhetene om boligmarkedet er dårlig nytt for Norges Bank, som må erkjenne at husholdningenes gjeldsvekst vil fortsette å stige og bringe gjeldsbyrden opp på enda høyere nivåer

«Sammen med den siste tids vaksinenyheter, som tilsier at vi i løpet av 2021 kan leve mer normalt, forsterker boligprisgaloppen vår tro på at den norske sentralbanken vil være mye tidligere ut med å heve renta enn sine kollegaer i Europa og USA», skriver hun.

DNB og Haugland holder en knapp på mars 2022, men mener at det langt fra er usannsynlig at det første hoppet kommer allerede mot slutten av neste år.