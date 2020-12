DNB kan få bot på 400 mill. etter hvitvaskingstilsyn

DNB har mottatt en foreløpig rapport etter at Finanstilsynet gjennomførte hvitvaskingstilsyn, og det åpnes nå for å gi banken et overtredelsesgebyr på 400 millioner kroner, opplyses det i en børsmelding.

Storbanken skriver i meldingen at de ikke har medvirket til hvitvasking, men at Finanstilsynet framsetter kritikk for mangelfull etterlevelse av hvitvaskingsloven.

«På bakgrunn av kritikken skriver Finanstilsynet i en foreløpig rapport at de vurderer å ilegge DNB et administrativt overtredelsesgebyr på 400 millioner kroner. Dette utgjør om lag 7 prosent av det maksimale beløpet Finanstilsynet kan ilegge, og 0,7 prosent av DNBs omsetning. Maksimalt overtredelsesgebyr er 10 prosent av selskapets årsomsetning», heter det i meldingen.

DNB skriver videre at de nå vil gjennomgå Finanstilsynets foreløpige rapport, og svare innen fristen. Ettersom Finanstilsynet ikke har ferdigbehandlet saken og endelig konkludert, kan DNB ikke gå nærmere inn på innholdet i den foreløpige rapporten.