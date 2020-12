TO UTFORDRINGER: Piyush Gupta, adm. direktør i Singapores største bank, DBS, peker på to store utfordringer for banknæringen i 2021.

TO UTFORDRINGER: Piyush Gupta, adm. direktør i Singapores største bank, DBS, peker på to store utfordringer for banknæringen i 2021. Foto: Bloomberg

Direktøren for Singapores største bank DBS, Piyush Gupta, mener at myndighetene har kamuflert pandemiens økonomiske negative ringvirkninger, og peker spesielt på to store utfordringer for banknæringen i 2021.

«Globale banker vil møte to massive utfordringer neste år: økt mislighold og ultra-lave renter», uttaler Gupta i et intervju med CNBC.

Han mener at misligholdene ikke har kommet til syne enda, på grunn av myndighetenes tiltakspakker og økonomiske stimuli, men at det vil ta seg opp igjen over nyttår. Gupta har tidligere vært ute med et lignende budskap, men forskjellen nå er at mange banker, inkludert DBS, har økt reservene for å kunne takle økt grad av mislighold.

Milliardbeløp satt til side

Ifølge kvartalstallene har DBS satt til side 1,87 milliarder dollar for å ta høyde for mislighold. Det er mer enn fire ganger beløpet den satte til side i samme periode i fjor.

«Om reservene er store nok gjenstår å se, men jeg er trygg på at vi har gjort det vi kan. Jeg tror også at den nye administrasjonen i USA kan bedre forholdet med Kina, som vil bedre nervene i markedet», uttaler Gupta.

Bankdirektøren påpekte også at aktiviteten i de nord-asiatiske økonomiene, som Kina, Sør-Korea og Taiwan, nesten er tilbake til nivået før corona, noe som lover godt for veksten fremover.