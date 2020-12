Finans Norge mener myndighetene må legge til rette for normalisering av utbytteutbetaling

Finans Norge mener at norske myndigheter må legge til rette for en normalisering av utbyttebetaling så raskt som mulig, skriver TDN Direkt onsdag.

Tirsdag kveld kunngjorde Den europeiske sentralbanken (ECB) og Det europeiske systemrisikorådet (ESRB) at forbudet mot utbetaling av utbytte for banker oppheves, og åpner for begrensede utbytteutbetalinger i 2021. Samtidig åpnes det for normalisering fra september 2021.

– Norske banker er blant de best kapitaliserte bankene i Europa og har opprettholdt utlånsaktiviteten gjennom coronakrisen, sier direktør for bank og kapitalmarked Erik Johansen i Finans Norge i en pressemelding.

– Bankenes resultater har i perioden vært positive til tross for urolige tider og økte bokførte tap. Mange norske banker har utbetalt utbytte i løpet av 2020, men klart lavere enn normalt.