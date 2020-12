Nordea planlegger å følge ECBs utbytteanbefaling

Tirsdag oppdaterte den europeiske sentralbanken (ECB) utbytteanbefalingen sin til banker. Sentralbanken forventer at utbytte og tilbakekjøp av aksjer forblir under 15 prosent av det kumulerte overskuddet for 2019 og 2020, og ikke høyere enn 20 basispoeng på kjernekapitalandel (CET1) frem til slutten av september 2021. Bankene forventes å ha en dialog med ECB før kunngjøring om utbytte eller dele tilbakekjøp til markedet.

I en børsmelding onsdag uttaler Nordea at styret har besluttet å følge den oppdaterte innstillingen fra ECB. Nordea vil som et neste trinn kontakte ECB for å diskutere tiltenkt fordeling.

Styret i Nordea har fullmakt fra generalforsamlingen i 2020 til å ta stilling til å gi utbytte på maksimalt 0,40 euro per aksje for regnskapsåret 2019 i et eller flere avdrag. Under dialog med ECB vil Nordea offentliggjøre eventuelle beslutninger om utbetaling av utbytte separat og samtidig bekrefte betalingsdatoene.

Nordea offentliggjør årsresultatet 4. februar, som vil inkludere et forslag til utbytte for regnskapsåret 2020.