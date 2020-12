Pareto oppjusterer kursmål etter novemberrally

Pareto Securities oppjusterer sitt kursmål på DNB til 155 fra tidligere 148 kroner per aksje, og gjentar hold-anbefaling, ifølge TDN Direkt.

Meglerhuset ser dermed en marginal nedside tross hevet kursmål etter rallyet i november.

Meglerhuset trekker frem at de gjør små endringer i estimater, men peker på at DNB har gjort det 5-10 prosent bedre enn sammenlignbare nordiske banker den siste måneden, og legger til at aksjen støttes av høyere oljepris og forventet rentebane i Norge.

Pareto skriver at gårsdagens anbefaling fra Finanstilsynet om å tillate utbytter på inntil 25 prosent av overskuddet fra 2019 og 2020, sannsynligvis vil føre til en nedjustering av utbytteestimater i første halvdel av 2021 for de fleste norske banker.

Likevel forventer meglerhuset en ny runde med utbytter i fjerdekvartal 2021 slik at totalt nivå stort sett blir uendret.

DNB-aksjen har den siste uken falt 2,7 prosent, men november var en sterk måned for finanskonsernet. Siden bunnen i starten av november til i dag har aksjen steget hele 25 prosent.