Banksamarbeidet Lokalbank inngår distribusjonsavtale med Frende Forsikring

De ti sparebankene i banksamarbeidet Lokalbank har signert en avtale om distribusjon for Frende Forsikring fra 1. januar 2022 og fremtidig eierskap i morselskapet Frende Holding.

Det fremgår av en melding tirsdag, skriver TDN Direkt.

Bankene i Lokalbank-samarbeidet vil, når transaksjonen blir gjennomført på et senere tidspunkt, ha en samlet eierandel i Frende Holding AS på seks prosent med opsjon på ytterligere to prosent.

Samlet forsikringspremie i Frende Forsikring er på rundt tre milliarder kroner, mens Lokalbank-avtalen har et premiepotensiale på 500 millioner kroner, fremgår det ifølge TDN.

Banksamarbeidet Lokalbank består av Askim & Spydeberg Sparebank, Drangedal Sparebank, Nidaros Sparebank, Selbu Sparebank, Sparebank 68° Nord, Sparebanken DIN, Stadsbygd Sparebank, Tolga-Os Sparebank, Ørland Sparebank og Aasen Sparebank.