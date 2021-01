Har ikke lånt ut mer siden før finanskrisen

I november godkjente britiske lånegivere mer enn 100.000 nye lån, Noe som er det meste siden starten av finanskrisen i 2007, melder Reuters.

Etter at boligmarkedet i England falt sammen i april og mai, har det vært en økning etter å flytte, delvis drevet av en midlertidig lettelse i eiendomsskatten som utløper i slutten av mars.

– Det britiske boligmarkedet har hatt den travleste julen på over ti år, sier adm. direktør David Ross i eiendomsselskapet Hometrack.



Veksten i boligmarkedet står som en sterk kontrast til mange andre sider av økonomien som sliter med å komme seg etter nedstengingen, spesielt etter en ny virusvariant ble oppdaget i Storbritannia i forrige måned.

Rekordstort fall for forbrukerlån

Mandagens tall fra Bank of England viser at deft ble totalt ble godkjent 105.000 lån i november, det meste siden august 2007. Dette var langt estimatene til Reuters, hvor økonomene hadde sett for seg en nedgang til 82.500 utlån.

I forrige uke kom tallene som viste at 2020 fikk den største årlige økningen i boligprisene i Storbritannia på seks år, på 7,3 prosent. Også det var over forventningene.

I tillegg til skatteinsentivene, har mer arbeid hjemmefra vært med på å øke etterspørselen etter både større landlige boliger og forstadsboliger i forhold til sentrumsboliger, skriver Reuters.

I kontrast til veksten blant boliglån, falt usikret utlån til forbrukerne på årsbasis i rekordfart – både på grunn av nedstengningene og fordi flere frykter arbeidsledighet i 2021. Netto forbrukslån falt med 1.539 milliarder pund i november, det tilsvarer 17.877 milliarder kroner – omtrent i tråd med prognosene – en nedgang på 6,7 prosent sammenlignet med november 2019. Det er det største fallet siden man begynte å registrere usikret utlån til forbrukerne i 1994.