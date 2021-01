Toppanalytiker: Kjøp SR-Bank og SMN

Norske banker var godt rustet ved inngangen til coronkrisen og har stått støtt i stormen så langt. Bankanalytiker Håkon Astrup i DNB Markets, som tidligere har blitt kåret til Norges beste bank- og finansanalytiker av Kapital, mener det er god oppside i enkelte bankaksjer og egenkapitalbevis.

– Vi er generelt positive til norske banker og ser rom for solide utbytter. Til tross for at rentene har falt så mye som de har gjort og tapsavsetningene har økt, er fortsatt lønnsomheten i banksektoren relativt god. Vi venter at de store norske bankene vil ha en egenkapitalavkastning på over 10 prosent neste år, og mener dette ikke er reflektert i nåværende verdsettelse, sier Astrup til Finansavisen.

Godt inngangspunkt

Astrup synes det er litt laber interesse for bankaksjer om dagen.

– Jeg har jobbet som bankanalytiker i over ti år, og det er ikke nå jeg føler det er størst interesse. Det er vel nesten bare offshore- og shippingaksjer det er mindre interesse for i markedet for øyeblikket, sier Astrup.

Men det tenker analytikeren er en fordel, for det å investere i bankaksjer nå vurderer han som et godt inngangspunkt.

– De største norske bankene handles i snitt til litt over pris/bok 1, og når rentene er så lave, er en årlig avkastning på 10 prosent relativt bra, sier Astrup.

Astrup ser i tillegg rom for sjenerøse utbytter det kommende året ettersom utbytterestriksjonene er planlagt opphevet i andre halvår 2021.

– For enkelte banker kan man i løpet av 2021 få utbetalt 10 prosent av dagens markedsverdi i utbytte, og det er særlig for de bankene som ikke har betalt ut 2019-utbytte enda, sier Astrup.

SpareBank 1 SR-Bank, DNB og Sbanken er blant bankene som ikke har betalt ut 2019-utbytte.

– Hvilke banker skal man satse på og hvorfor?

– Vi synes generelt at norske banker er attraktive, men favorittene er SpareBank 1 SR-Bank og SpareBank 1 SMN. En viktig grunn er at disse to bankene er priset litt under de øvrige bankene. Vi mener den oljerelaterte eksponeringen er veldig håndterbar og bankene har også en sterk historikk når det gjelder å levere på lønnsomhet, sier Astrup.

DNB Markets' bankanbefalinger Bank Kursmål Anbefaling Aksjekurs 6. jan. SpareBank 1 SR-Bank 102 Kjøp 90,40 SpareBank 1 SMN 110 Kjøp 98,40 SpareBank 1 Østlandet 107 Kjøp 99,20 SpareBank 1 Nord-Norge 82 Kjøp 74,50 Sparebanken Sør 115 Hold 114,00 Sparebanken Møre 330 Kjøp 298,00 Sparebanken Øst 52 Hold 51,00 Helgeland Sparebank 95 Kjøp 86,00 Sparebanken Vest 78 Kjøp 71,10 Sbanken 76 Kjøp 67,60

For høyt avkastningskrav

Coronapandemien har ført til svakere resultater i norske banker, og resultatene var spesielt svake i første kvartal i fjor som følge av betydelige tapsavsetninger, men dette har bedret seg de påfølgende kvartalene. Bankenes netto renteinntekter er redusert som følge av rentenedgangen, men samlet sett har norske banker likevel opprettholdt relativt god lønnsomhet. Dette må ses i lys av kraftige finans- og pengepolitiske tiltak som har bidratt til å begrense effektene på norsk økonomi som følge av pandemien.

– Jeg synes det implisitte avkastningskravet for norske banker rett og slett er for høyt, gitt de stabiliseringsmekanismene man har, sier Astrup.

Astrup påpeker at bankene er blitt mindre påvirket av pandemien enn han så for seg i mars.

– Vi fryktet at effektene på inntjening, utlånstap og utlånsvekst skulle bli verre enn det ble, men så er Norge i en særstilling i forhold til andre land. I Norge har vi vært i en unik posisjon der vi har hatt et godt handlingsrom i både penge- og finanspolitikken. I tillegg er norske banker blant de best kapitaliserte bankene i Europa, sier Astrup.

God vekst i 2021

Kraftige finans- og pengepolitiske tiltak har ført til at bankene har hatt god utlånsvekst i privatmarkedet. Veksten i bedriftsmarkedet har vært litt mer tilbakeholden ettersom bedriftene har avventet store investeringsbeslutninger som følge av usikkerheten rundt coronakrisen.

– Hvordan vurderer du bankenes vekstutsikter for 2021?

– Vi tror fortsatt det vil være god utlånsvekst i privatmarkedet, men det vil bli litt mer krevende på bedriftssiden så lenge usikkerheten er såpass stor som den er. Jeg forventer imidlertid bedre vekst i bedriftsmarkedet når vaksinen er utrullet, sier Astrup.

Astrup forventer også at bankene skal få fortsatt god støtte fra det generelle aktivitetsnivået, med god aktivitet innen eiendomsmegling, kapitalforvaltning, økt sparing og et fortsatt høyt antall børsnoteringer.

Fortsatt marginslitasje

Gjennom våren i fjor reduserte Norges Bank styringsrenten i tre omganger fra 1,5 prosent til null for å begrense de økonomiske konsekvensene av pandemien. Dette førte til et sterkt press på bankenes netto renteinntekter.

– Vi ligger fortsatt inne med litt marginslitasje fremover. Det er ganske naturlig når det ikke er noen endringer i styringsrenten, men det er mye mindre enn det vi så rett i etterkant av rentenedsettelsene fra Norges Bank i fjor vår, sier Astrup.

Astrup tror vi vil se renteoppgang fra Norges Bank i løpet av 2022, og estimerer at en økning i styringsrenten på 100 basispunkter vil løfte lønnsomheten i sektoren med 6 til 21 prosent.

Lavere tap

Bankene har regnskapsført betydelige utlånstap så langt under coronakrisen. Dette gjelder i hovedsak økte avsetninger på tapsutsatte utlån til offshorevirksomhet, men det kraftige tilbakeslaget i norsk økonomi etter coronautbruddet har også ført til økte tapsavsetninger.

– Vi forventer at tapsavsetningene vil holde seg over normale nivåer i 2021, og vi tror det fortsatt er behov for økte avsetninger i offshoresektoren. Det er uansett en liten del av totalen, så det er veldig håndterbart, sier Astrup.