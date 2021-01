DNB får kritikk av Finanstilsynet

DNB får kritikk i en ny tilsynsrapport fra Finanstilsynet. Kritikken knytter seg til et oppdrag i 2018, der DNB var tilrettelegger i forbindelse med en børsnotering.

Finanstilsynet ba i forbindelse med det stedlige tilsynet om lydopptak og annen dokumentasjon knyttet til gjennomføringen av elleve utvalgte corporateoppdrag/transaksjoner. De aktuelle transaksjonene ble gjennomført i tidsrommet februar 2017 til januar 2019.

Skal ha initiert handler

I forbindelse med noteringen av ett av selskapene skal DNB ha «initiert handler for flere kunder utelukkende med det formål å oppnå et tilstrekkelig antall aksjonærer» til at det børsklare selskapet skulle tilfredsstille noteringskravene på Oslo Børs.

Kundene skal imidlertid ha blitt med i emisjonen som en tjeneste til megler, under forutsetning av at aksjene de tegnet seg for, ble solgt umiddelbart etter tegning og tildeling – og flere kunder skal ha blitt forespeilet kompensasjon for eventuelle tap på deltagelsen, i form av redusert kurtasje.

Finanstilsynet anser denne fremgangsmåten som både uheldig og kritikkverdig, og konkluderer i sin tilsynsrapport med at fremgangsmåten ikke er egnet til å ivareta kundenes interesser og markedets integritet på beste måte, og at den bryter med lovens krav til god forretningsskikk.

Tjeneste og motytelse

Finanstilsynet viser til informasjon det mottok i 2018 om at en DNB-megler hadde bedt en kunde om en tjeneste i forbindelse med ovennevnte notering.

Megleren opplyste til kunden at det manglet noen aksjonærer for at det aktuelle selskapet ville innfri noteringskravene på Oslo Børs, og ba dermed kunden om å gjøre en minstetegning.

Kunden ville så bli «vippet» ut igjen. Dessuten sa megleren at kundens eventuelle tap på denne tjenesten ville bli gjengjeldt med redusert fremtidig kurtasje.

Oslo Børs fremfor Oslo Axess

I sitt tilsvar opplyser DNB at det for selskapet som tilrettelegger var et ønske om å bidra til at det børsklare selskapet kom seg inn på Oslo Børs, noe som gir fordeler likviditetsmessig for både utsteder og investorer – men hvor noteringskravene er strengere enn på Oslo Axess.

Kravet for notering på Oslo Børs er at antallet aksjonærer er på 500, mens det var kun oppnådd et antall på mellom 300 og 325 da samtalen mellom megler og kunde fant sted.

DNB skal da ha bedt sine meglere om å kontakte kunder som ennå ikke hadde tegnet seg i emisjonen i forbindelse med børsnoteringen. Både ovennevnte megler og andre meglere gjorde dette.

Tilbudet om kompensasjon for eventuelt tap skal imidlertid bare ha blitt fremsatt i et fåtall henvendelser, ifølge DNB, som ifølge tilsynsrapporten presiserer at megler på eget initiativ har lansert kompensasjonstilbudet for kunden. Banken legger til at det er innenfor meglers diskresjon å kunne justere kurtasje som belastes kunder på enkelthandler, men at denne fullmakten er uheldig benyttet i denne sammenheng.

Tar kritikken på største alvor

«Finanstilsynet har gjennomgått omfattende dokumentasjon for et stort antall corporate transaksjoner. I rapporten beskrives opptreden til en av våre meglere som brudd på god forretningsskikk i forbindelse med en børsnotering som fant sted i 2018. Den aktuelle megleren brøt interne retningslinjer i arbeidet med å innhente tegninger i en emisjon. Interne undersøkelser avdekket at ytterligere to andre meglere hadde benyttet samme fremgangsmåte i forbindelse med den aktuelle emisjonen», skriver kommunikasjonsdirektør Vibeke Hansen i DNB i en e-post til Finansavisen.

Hun understreker at DNB tar kritikken fra Finanstilsynet på største alvor.

«Tiltak ble umiddelbart iverksatt etter at vi ble klar over hendelsen, for å forsikre oss om at dette ikke skal skje igjen. I tillegg til at hendelsen ble fulgt opp med berørte meglere, har vi presisert våre rutiner ytterligere, gjennomført opplæring og forsterket våre interne kontroller på området», skriver Hansen og utdyper videre:

«Finanstilsynet har gjennomgått et stort antall transaksjoner i sitt tilsyn og fått oversendt tusenvis av filer med lydopptak, eposter og annen kommunikasjon fra vår side. Vi har heller ikke avdekket tilsvarende forhold i noen av våre egne kontroller, og vurderer dette som en enkeltstående og beklagelig hendelse vi skulle vært foruten».