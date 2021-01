Analytikere om boliglånsrenter: Bankene har ikke mye mer å gå på

Fredag la Statistisk Sentralbyrå frem tall fra et utvalg av banker og kredittforetak som viser at renten for nye og utestående boliglån falt med 0,02 prosentpoeng til henholdsvis 1,79 og 1,90 prosent i november.

Det er det laveste nivået SSB har registrert siden de begynte å publisere månedsdata i desember 2013.

Lavere spread

– Det som er interessant med tallene er å se at renten på nye boliglån ligger veldig tett på utestående utlån. Spreaden mellom disse er nå på 0,11 prosentpoeng. I mars var spreaden på 0,23 prosentpoeng, sier bankanalytiker Jan Erik Gjerland i ABG Sundal Collier til Finansavisen og presiserer:

– Det sier noe om presset på den eksisterende utlånsboken til bankene.

Ettersom spreaden har blitt mindre har mange boliglånskunder fått reforhandlet rentebetingelsene veldig nært det nye boliglånskunder får.

Lavere innskuddsrente

Samtidig viser statistikken til SSB at også renten på innskudd har falt med 0,02 prosentpoeng til 0,34 prosent i november. Det er også det laveste nivået for den perioden SSB har data for.

Men det er ikke personkundene som har fått lide i november. Renten på innskudd fra husholdninger var tilnærmet uendret på 0,4 prosent, mens renten på innskudd fra ikke-finansielle foretak falt med 0,04 prosentpoeng til 0,23 prosent etter en tilsvarende økning i oktober.

Pengemarkedsrenten Nibor, som er av stor betydning for bankenes finansieringskostnader, falt med 0,08 prosentpoeng i november til 0,37 prosent.

Økt utlånsmargin

Fallet i Nibor har vært større enn reduksjonen i boliglånsrentene, og med dette har utlånsmarginen til bankene på nye og utestående boliglån til husholdninger økt med 0,06 prosentpoeng til 1,42 og 1,53 prosent. Det betyr at bankene tjener mer på boliglånskundene, men samtidig falt innskuddsmarginen med 0,06 prosentpoeng til 0,03 prosent. Det betyr at bankene tjener mindre på innskuddskundene.

Det er innskuddsmarginen til bankene som har fått lide kraftig under coronakrisen ettersom det i praksis er vanskelig å tilby kunder negativ innskuddsrente.

Siden november har Nibor økt igjen, noe som vil påvirke marginene til bankene i tiden fremover.

Fredag formiddag var 3 måneders Nibor på 0,45 prosent.

– Med høyere Nibor er det nok et mindre press fra kundene om lavere boliglånsrenter. Det er helt klart at Nibor-vendingen fra november vil hjelpe bankene til å være så standhaftige som de er, slik at de beholder marginbildet sitt og kan gi aksjonærene en god egenkapitalavkastning, sier Gjerland til Finansavisen.

Ikke mye mer å gå på

Analytikerkollega Håkon Astrup i DNB Markets tror ikke bankene har mye mer å gå på når det gjelder rentenedsettelser.

FORTSATT LITT MARGINSLITASJE: Bankanalytiker Håkon Astrup i DNB Markets tror fortsatt det vil være litt marginslitasje for bankene fremover. Foto: Eivind Yggeseth

– Vi tror fortsatt det vil være litt marginslitasje for bankene fremover. Det er ganske naturlig når det ikke er noen endringer i styringsrenten, men det er mye mindre marginpress nå enn det vi så rett i etterkant av rentenedsettelsene fra Norges Bank i fjor vår, sier Astrup.

Astrup påpeker at det er et mye større fokus på boliglånsrenter rett i etterkant av rentenedsettelser fra Norges Bank.

– Skal bankene ha noe som helst mulighet til å nå de lønnsomhetsmålene de har satt seg så kan de ikke gå så mye lavere på renten enn nå, sier han.